POL-S: Mann gegen Kopf geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Freitagabend (06.03.2026) ist ein 43 Jahre alter Mann bei einem Überfall in der Lautenschlagerstraße verletzt worden. Der Geschädigte war gegen 21.15 Uhr gerade dabei, sein Fahrradschloss zu öffnen, als er von einem unbekannten Täter von hinten auf den Kopf geschlagen wurde. Durch den Schlag wurde der Mann stark benommen und war offenbar kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 18 Jahre alt, ca. 170 cm groß, lange schwarze Haare, schwarze Kleidung. Begleitet wurde er von einer männlichen Person, ebenfalls etwa 18 Jahre alt, kurze schwarze Haare, schwarze Kleidung. Laut Angaben des Geschädigten saßen zum Tatzeitpunkt zwei Frauen auf der Terrasse eines angrenzenden Restaurants, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer +497118990-3100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

