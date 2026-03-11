Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In mehrere Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind zwischen Donnerstag und Dienstag (05.bis 10.03.2026) in mehrere Wohnungen im Stadtgebiet eingebrochen. Während es im Herdweg und in der Uhlbacherstraße beim Versuch blieb, erbeuteten die Einbrecher in der Engelbergstraße mehrere tausend Euro Bargeld und Schmuck. Die unbekannten Täter öffneten am Dienstag (10.03.2026) zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr auf bislang unbekannte Weise die Wohnungstüre und gelangten so in die Wohnung des Reihenhauses an der Engelbergstraße. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

