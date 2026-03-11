Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Frauen von Exhibitionist belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Dienstagabend (10.03.2026) auf der Löwentorbrücke vor zwei Frauen entblößt. Der unbekannte Mann stand gegen 19.50 Uhr auf der Rampe kurz vor der Haltestelle, hatte die Hose heruntergelassen und manipulierte an seinem erigierten Glied. Zwei Frauen wandten sich dann an einen 45 Jahre alten Passanten. Als dieser den unbekannten Mann darauf ansprach, zog dieser seine Hose hoch, holte ein kleines Messer hervor und ging dann, ohne den Mann zu bedrohen, zur Haltestelle und stieg um 19.53 Uhr in die U6 in Richtung Zuffenhausen ein. Die beiden Frauen entfernten sich, bevor die Polizei eintraf. Der Täter war etwa 185 bis 190 Zentimeter groß, zwischen 45 und 55 Jahre alt und schlank. Er trug zum Tatzeitpunkt ein rotes Shirt, eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Winterjacke und weiße Schuhe. Um den Kopf hatte er einen Schlauchschal gewickelt. Zudem führte er zwei blaue Krücken mit sich, war aber gut zu Fuß. Er sprach akzentfreies Deutsch und wirkte ungepflegt. Zeugen und die beiden Frauen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3, Gutenbergstraße zu melden.

