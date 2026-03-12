Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen geparktes Auto gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist am Mittwoch (11.03.2026) in der Marienstraße gegen ein geparktes Auto und anschließend davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unbekannte fuhr zwischen 20.00 Uhr und 21.50 Uhr, vermutlich mit einem Renault in der Marienstraße. Auf Höhe der Hausnummer 46 streifte er einen am Straßenrand abgestellten Ford. Der unbekannte fuhr anschließend weiter. Am Ford entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

