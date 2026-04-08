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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Berauschte Fahrt mit nicht zugelassenem Fahrzeug

Offenburg (ots)

Ein 30-Jähriger ist wegen mutmaßlicher Fahrt unter Drogeneinfluss sowie wegen Fahren mit einem nicht zugelassenen und nicht versicherten Fahrzeug zur Anzeige gebracht worden. Die Beamten der Bundespolizei Offenburg kontrollierten den 30-jährigen Skoda-Fahrer am Mittwoch gegen 1 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Schutterwälder Straße, als sie feststellten, dass der Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Zusätzlich stellten die Polizeibeamten fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen auf den Skoda weder versichert noch zugelassen waren. Ein durchgeführter Drogenschnelltest ergab einen positiven Wert, woraufhin der 30-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Als Folge erwarten ihn mehrere Strafanzeigen. Die Kennzeichen, Fahrzeugschlüssel und der Skoda wurden sichergestellt. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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