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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl/Kork - Angegangen und verletzt

Kehl/Kork (ots)

In der Nacht zum Sonntag waren zwei betrunkene Heranwachsende kurz nach Mitternacht auf der Landstraße gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs. Aufgrund ihrer Alkoholbeeinträchtigung stürzten die beiden auf ihrer Fahrt mehrmals. Ein im Abstand dahinter fahrender Radfahrer beobachtete die jungen Männer und fragte, ob sie Hilfe benötigen. Völlig unvermittelt für den 40-Jährigen rannten die beiden nach seinen Aussagen auf ihn zu, drängten ihn vom Fahrrad und versuchten dieses zu entwenden. Der Besitzer versuchte noch sein Rad festzuhalten, ließ aber aufgrund einer körperlichen Attacke das Fahrrad los. Die Tatverdächtigen flüchteten mit dem Roller und Fahrrad des 40 Jahre alten Mannes. Die alarmierten Polizeistreifen aus Kehl konnten die beiden jungen Männer noch in der Landstraße antreffen und vorläufig festnehmen. Das Fahrrad des Geschädigten hatten die zwei jungen Männer im Alter von 18 und 24 Jahren mit dabei. Ermittelt wird gegen die Heranwachsenden wegen Raub, einer Trunkenheitsfahrt und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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