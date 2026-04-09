POL-OG: Baden-Baden - Platzverweis
Baden-Baden (ots)
Das aggressive Verhalten einer 39 Jahre alten Frau sorgte am Mittwochabend in einer Klinik in der Balger Straße für einen Polizeieinsatz. Die Enddreißigerin befand sich nach ersten Erkenntnissen aufgrund ihrer familiären Situation in einem Ausnahmezustand und randalierte. Die hinzuerfunden Beamten des Polizeireviers Baden-Baden schaffte es, die Situation zu entschärfen. Die Frau erhielt einen Platzverweis.
/ya
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