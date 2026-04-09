POL-OG: Baden-Baden - Platzverweis

Kehl/Kork (ots) - In der Nacht zum Sonntag waren zwei betrunkene Heranwachsende kurz nach Mitternacht auf der Landstraße gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs. Aufgrund ihrer Alkoholbeeinträchtigung stürzten die beiden auf ihrer Fahrt mehrmals. Ein im Abstand dahinter fahrender Radfahrer beobachtete die jungen Männer und fragte, ob sie Hilfe benötigen. Völlig unvermittelt für den 40-Jährigen rannten die beiden ...

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