Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Radfahrer verursachte Auffahrunfall

Kehl (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochabend um kurz vor 19 Uhr, bei dem ein Fahrradfahrer leichte Verletzungen davontrug. Ein 27-jähriger Radfahrer soll auf dem Radschutzstreifen in der Hauptstraße in Fahrtrichtung Marlen unterwegs gewesen sein, als er mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit einem auf dem Schutzstreifen haltenden Auto auffuhr. Die 55-jährige Volvo-Fahrerin gab an, dass sie wegen eines Notfalls am Schutzstreifen gehalten habe und daher auch die Warnblinklichter eingeschaltet waren. Durch den Zusammenstoß erlitt der 27-Jährige leichte Verletzungen, die in einem nahegelegenen Klinikum behandelt wurden.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell