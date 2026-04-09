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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Radfahrer verursachte Auffahrunfall

Kehl (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochabend um kurz vor 19 Uhr, bei dem ein Fahrradfahrer leichte Verletzungen davontrug. Ein 27-jähriger Radfahrer soll auf dem Radschutzstreifen in der Hauptstraße in Fahrtrichtung Marlen unterwegs gewesen sein, als er mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit einem auf dem Schutzstreifen haltenden Auto auffuhr. Die 55-jährige Volvo-Fahrerin gab an, dass sie wegen eines Notfalls am Schutzstreifen gehalten habe und daher auch die Warnblinklichter eingeschaltet waren. Durch den Zusammenstoß erlitt der 27-Jährige leichte Verletzungen, die in einem nahegelegenen Klinikum behandelt wurden.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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