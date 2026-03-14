Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (240) Küchenbrand in Seniorenstift

Nürnberg (ots)

Ein Küchenbrand in einem Seniorenstift im Stadtteil St. Johannis rief am frühen Samstagmorgen (14.03.2026) Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan. Vier Personen mussten medizinisch versorgt werden.

Das Feuer in der Küche des Seniorenwohnheims in der Johannisstraße war gegen 05:15 Uhr bemerkt worden. Offenbar hatte sich auf dem Herd vergessenes Kochgut entzündet und zu dem Brand geführt. Einsatzkräfte brachten die im Gebäude befindlichen Personen ins Freie. Die VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg stellten für den vorübergehenden Aufenthalt der von den Einsatzmaßnahmen betroffenen Personen einen Bus zur Verfügung.

Durch die mit dem Feuer einhergehende Rauchentwicklung klagten infolge des Brandgeschehens drei Mitarbeiter und ein Bewohner des Stifts über entsprechende Beeinträchtigungen. Alle vier Personen wurden vor Ort medizinisch versorgt und mussten nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Feuer verursachte am Inventar der Küche einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Seniorenstift ist trotzt des Brandgeschehens weiterhin bewohnbar.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell