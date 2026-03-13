Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (239) Brand an Schule in Herzogenaurach - Zeugenaufruf

Herzogenaurach (ots)

Wie mit Meldung 227 berichtet, gerieten auf dem Gelände der Montessorischule im Herzogenauracher Gemeindeteil Niederndorf eine Holzhütte und Teile der Fassade des Schulgebäudes in Brand.

Der Brand ereignete sich am 11.03.2026 (Mittwoch) gegen 04:30 Uhr in der Lohhofer Straße. Nach aktuellem Ermittlungsstand des zuständigen Fachkommissariats der Kriminalpolizei Erlangen kann momentan als Ursache des Brandes eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Sebald

