POL-MFR: (238) Brand einer Doppelhaushälfte - Vier Personen verletzt

Am frühen Freitagmorgen (13.03.2026) kam es in Nürnberg-Weiherhaus zum Brand einer Doppelhaushälfte. Die Feuerwehr rettete die Bewohner mit der Drehleiter.

Gegen 01:45 Uhr verständigte eine Bewohnerin die Integrierte Leitstelle Nürnberg und teilte einen Brand in ihrem Wohnhaus mit. Die rasch eintreffende Nürnberger Feuerwehr retteten die drei Bewohner aus dem Wohnhaus, hierbei kam auch eine Drehleiter zum Einsatz.

Die drei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in Nürnberger Krankenhäuser eingeliefert.

Während der Löscharbeiten in dem Wohnhaus verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Auch er wurde in eine Nürnberger Klinik eingeliefert, konnte diese aber zwischenzeitlich wieder verlassen.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden an dem Wohnhaus kann derzeit noch nicht beziffert werden.

