Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (236) Brand eines Einfamilienhauses - Eine Person verletzt

Weißenburg i.Bay. (ots)

Am frühen Freitagmorgen (13.03.2026) geriet ein Einfamilienhaus in Weißenburg (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) in Brand. Der Bewohner erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein erheblicher Sachschaden.

Ein Zeuge meldete gegen 06:00 Uhr beim Notruf den Brand eines Einfamilienhauses im Schmalwieser Weg. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand das Haus bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle und löschte den Brand.

Der 60-jährige Bewohner erlitt durch den Brand leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Höhe des Sachschadens wird derzeit auf rund 500 000 Euro geschätzt.

Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Ansbacher Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Michael Sebald

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell