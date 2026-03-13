PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (236) Brand eines Einfamilienhauses - Eine Person verletzt

Weißenburg i.Bay. (ots)

Am frühen Freitagmorgen (13.03.2026) geriet ein Einfamilienhaus in Weißenburg (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) in Brand. Der Bewohner erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein erheblicher Sachschaden.

Ein Zeuge meldete gegen 06:00 Uhr beim Notruf den Brand eines Einfamilienhauses im Schmalwieser Weg. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand das Haus bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle und löschte den Brand.

Der 60-jährige Bewohner erlitt durch den Brand leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Höhe des Sachschadens wird derzeit auf rund 500 000 Euro geschätzt.

Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Ansbacher Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

