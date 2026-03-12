Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (233) Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft - Zeugen gesucht
Abenberg (ots)
Am Mittwochmorgen (11.03.2026) wurde in Abenberg an der Kreisstraße RH 4 ein Mann in einer hilflosen Lage aufgefunden. Die Kriminalpolizeiinspektion Schwabach sucht Zeugen.
Ein Passant entdeckte gegen 05:30 Uhr eine männliche Person in hilfloser Lage nahe der Kreisstraße RH 4 in Höhe des dortigen Golfplatzes. Den hinzugerufenen Beamten der Polizeiinspektion Roth schilderte der 32-jährige Türke, dass er von drei bislang unbekannten Personen in seinem Zimmer einer Gemeinschaftsunterkunft in der Barthelmesauracher Straße aufgesucht und bedroht wurde.
Den Beamten gegenüber konnte er sich zwar an die Bedrohung, nicht aber daran erinnern, wie er an diesen Ort gekommen war.
Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen wegen eines Anfangsverdachts der Bedrohung und Freiheitsberaubung aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die am Mittwochmorgen (11.03.2026) in der Zeit von 05:00 bis 07:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/ 2112-3333 in Verbindung zu setzen.
Erstellt durch: Oliver Trebing
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell