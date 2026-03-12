Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (233) Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft - Zeugen gesucht

Abenberg (ots)

Am Mittwochmorgen (11.03.2026) wurde in Abenberg an der Kreisstraße RH 4 ein Mann in einer hilflosen Lage aufgefunden. Die Kriminalpolizeiinspektion Schwabach sucht Zeugen.

Ein Passant entdeckte gegen 05:30 Uhr eine männliche Person in hilfloser Lage nahe der Kreisstraße RH 4 in Höhe des dortigen Golfplatzes. Den hinzugerufenen Beamten der Polizeiinspektion Roth schilderte der 32-jährige Türke, dass er von drei bislang unbekannten Personen in seinem Zimmer einer Gemeinschaftsunterkunft in der Barthelmesauracher Straße aufgesucht und bedroht wurde.

Den Beamten gegenüber konnte er sich zwar an die Bedrohung, nicht aber daran erinnern, wie er an diesen Ort gekommen war.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen wegen eines Anfangsverdachts der Bedrohung und Freiheitsberaubung aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die am Mittwochmorgen (11.03.2026) in der Zeit von 05:00 bis 07:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/ 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

