PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (232) Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Nürnberg (ots)

Am Mittwochmittag (11.03.2026) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte einen Mann im Nürnberger Stadtgebiet fest. Bei der Kontrolle fanden die Einsatzkräfte verschiedene Betäubungsmittel sowie Bargeld auf. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag.

Gegen 13:20 Uhr unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte einen 30-jährigen Mann (senegalesisch) im Bereich des Sterntors in einer Grünanlage einer Personenkontrolle. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Polizisten mehrere verkaufsfertig portionierte Betäubungsmittel, darunter mutmaßlich Marihuana, Haschisch und Kokain. Sämtliche Substanzen wurden vor Ort sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Tatverdächtigen. Er wurde zwischenzeitlich dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der Mann muss sich unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren