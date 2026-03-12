Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (232) Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Nürnberg (ots)

Am Mittwochmittag (11.03.2026) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte einen Mann im Nürnberger Stadtgebiet fest. Bei der Kontrolle fanden die Einsatzkräfte verschiedene Betäubungsmittel sowie Bargeld auf. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag.

Gegen 13:20 Uhr unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte einen 30-jährigen Mann (senegalesisch) im Bereich des Sterntors in einer Grünanlage einer Personenkontrolle. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Polizisten mehrere verkaufsfertig portionierte Betäubungsmittel, darunter mutmaßlich Marihuana, Haschisch und Kokain. Sämtliche Substanzen wurden vor Ort sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Tatverdächtigen. Er wurde zwischenzeitlich dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der Mann muss sich unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell