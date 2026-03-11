PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MFR: (231) Polizei betreute Spontanversammlung am Nürnberger Jakobsplatz

Nürnberg (ots)

Am Mittwochabend (11.03.2026) fand in Nürnberg eine Versammlung statt. Diese steht im Zusammenhang mit den heutigen Durchsuchungsmaßnahmen von Staatsanwaltschaft und Polizei.

Am Mittwochabend (11.03.2026) versammelten sich ab 16:30 Uhr rund 150 Teilnehmer aus dem linkspolitischen Spektrum auf dem Jakobsplatz. Die Versammlung unter dem Titel "Antifaschismus" stand im Zusammenhang mit vorangegangenen Durchsuchungsmaßnahmen der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth und der mittelfränkischen Polizei am selben Tag. Die stationäre Kundgebung mit mehreren Redebeiträgen wurde von der Polizeiinspektion Nürnberg-West mit unterstellten Kräften betreut. Die Veranstaltung verlief ohne Störungen und endete gegen 17:30 Uhr.

Oliver Trebing

