Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (227) Brand an Schule in Herzogenaurach

Herzogenaurach (ots)

Am Mittwochmorgen (11.03.2026) gerieten auf dem Gelände einer Schule im Herzogenauracher Gemeindeteil Niederndorf Teile einer Holzhütte sowie der Fassade eines Schulgebäudes in Brand. Im Rahmen des Feuerwehreinsatzes erlitt ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen.

Gegen 04:40 Uhr stellte eine Zeugin den Brand an einer Schule in der Lohhofer Straße fest und verständigte den Notruf. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Herzogenaurach und der Feuerwehr standen eine Holzhütte sowie ein Teil der Fassade des Schulgebäudes bereits in Flammen.

Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte das Feuer. Im Rahmen des Einsatzes erlitt ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro beziffert.

Die weiteren Ermittlungen, unter anderem zur bislang noch ungeklärten Brandursache, führt das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Michael Sebald

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell