Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (228) Raub in Fliesengeschäft - Zeugenaufruf

Baiersdorf (ots)

Am Mittwochvormittag (11.03.2026) ereignete sich in einem Fliesengeschäft in Baiersdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein Raubdelikt. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 10:00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann das Fliesengeschäft in der Straße An der Galgenbrücke. Der Täter bedrohte einen Mitarbeiter mutmaßlich mit einem Messer und forderte Bargeld. Im Anschluss flüchtete er mit der Tatbeute in östliche Richtung zur Autobahnbrücke über die A73.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unter Einbindung eines Polizeihubschraubers konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Er wird wie folgt beschrieben:

Männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 180 bis 190 cm groß, bekleidet mit blauem Hoodie, schwarzem Schlauchschal, schwarzen Handschuhen und Jeans.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Mann vor oder nach der Tat wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Sebald

