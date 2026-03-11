Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (229) 53-jähriger Rene Jens V. aus Erlangen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung
Erlangen (ots)
Seit Freitag (06.03.2026) wird der 53-jährige Rene Jens V. aus Erlangen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Der 53-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und ist auf Medikamente angewiesen. Es liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, wo er sich aufhalten könnte.
Er trägt meist eine dunkle Softshell-Jacke, Halbschuhe bzw. Wanderschuhe und hat einen schwarzen oder blauen Rucksack dabei. Er ist circa 170 cm groß, hat braune Haare und eine füllige Figur.
Ein Lichtbild des Vermissten finden Sie unter nachfolgendem Link:
https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/099659/index.html
Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Erlangen unter der Telefonnummer 09131 760 120 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
