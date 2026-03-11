PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (229) 53-jähriger Rene Jens V. aus Erlangen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Erlangen (ots)

Seit Freitag (06.03.2026) wird der 53-jährige Rene Jens V. aus Erlangen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Der 53-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und ist auf Medikamente angewiesen. Es liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, wo er sich aufhalten könnte.

Er trägt meist eine dunkle Softshell-Jacke, Halbschuhe bzw. Wanderschuhe und hat einen schwarzen oder blauen Rucksack dabei. Er ist circa 170 cm groß, hat braune Haare und eine füllige Figur.

Ein Lichtbild des Vermissten finden Sie unter nachfolgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/099659/index.html

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Erlangen unter der Telefonnummer 09131 760 120 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

