Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (234) Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 - Einladung zum Pressegespräch am Dienstag, 17.03.2026
Mittelfranken (ots)
Polizeipräsident Gernot Rochholz und Leitender Kriminaldirektor Holger Stein stellen die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für das Polizeipräsidium Mittelfranken am
Dienstag, den 17.03.2026, 10:00 Uhr, im Polizeipräsidium Mittelfranken, Jakobsplatz 5, 90402 Nürnberg, (Raum 0.30) im Rahmen eines Pressegesprächs vor.
Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.
Zur besseren räumlichen Planung bitten wir um eine kurze Vorabanmeldung bis Montag, 16.03.2026 14:00 Uhr per E-Mail an pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de oder telefonisch unter 0911/ 2112 - 1030.
