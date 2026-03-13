Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (237) Polizeieinsatz am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Lauf an der Pegnitz

Lauf an der Pegnitz (ots)

Am Freitagvormittag (13.03.2026) kam es am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Lauf an der Pegnitz zu einem größeren Polizeieinsatz. Es wurde mutmaßlich eine Schusswaffe gesehen.

Gegen 10:45 Uhr verständigte die Schulleitung die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei. Ein Schüler hatte zuvor gemeldet, dass er eine vermeintliche Schusswaffe bei einem Mitschüler gesehen habe. Nachdem die Schüler den Gebäudekomplex geordnet verlassen hatten, begannen Einsatzkräfte mit der Absuche der Schule.

Diese wurde mit Kräften der Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz sowie Beamten des mittelfränkischen Unterstützungskommandos (USK) vorgenommen. Bei der Absuche konnten weder eine Schusswaffe noch sonstige gefährliche Gegenstände aufgefunden werden.

Die Ermittlungen in diesem Zusammenhang führt die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz.

