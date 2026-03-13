PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (237) Polizeieinsatz am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Lauf an der Pegnitz

Lauf an der Pegnitz (ots)

Am Freitagvormittag (13.03.2026) kam es am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Lauf an der Pegnitz zu einem größeren Polizeieinsatz. Es wurde mutmaßlich eine Schusswaffe gesehen.

Gegen 10:45 Uhr verständigte die Schulleitung die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei. Ein Schüler hatte zuvor gemeldet, dass er eine vermeintliche Schusswaffe bei einem Mitschüler gesehen habe. Nachdem die Schüler den Gebäudekomplex geordnet verlassen hatten, begannen Einsatzkräfte mit der Absuche der Schule.

Diese wurde mit Kräften der Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz sowie Beamten des mittelfränkischen Unterstützungskommandos (USK) vorgenommen. Bei der Absuche konnten weder eine Schusswaffe noch sonstige gefährliche Gegenstände aufgefunden werden.

Die Ermittlungen in diesem Zusammenhang führt die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz.

Erstellt durch: Oliver Trebing

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

