Feuerwehr Bochum

FW-BO: Explosiver Kurzschluss sorgt für Feuerwehreinsatz im Husemann Karree

Bochum (ots)

Ein technischer Defekt hat am heutigen Nachmittag einen größeren Einsatz der Feuerwehr Bochum im Husemann Karree in der Innenstadt ausgelöst.

Gegen 15:30 Uhr hatte die automatische Brandmeldeanlage des Gebäudekomplexes Alarm geschlagen. Die ersten Einsatzkräfte wurden von Passanten darauf aufmerksam gemacht, dass Rauch aus einer Lüftungsanlage des Gebäudes an der Junggesellenstraße austrete. Aufgrund dieser Meldungen alarmierte die Feuerwehr weitere Kräfte zur Unterstützung nach. Die Ursache der Rauchentwicklung wurde in der Tiefgarage des Gebäudes festgestellt. Dort war es an einem 10-kV-Mittelspannungskabel zu einem Kurzschluss gekommen. In der Folge kam es zu einem lauten Knall, Funkenflug und Rauchentwicklung. Zwei Personen, die sich in unmittelbarer Nähe aufhielten, wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Rauch wurde über die Entrauchungsanlage des Gebäudes ins Freie geleitet. Gleichzeitig veranlasste die Brandmeldeanlage die Räumung der betroffenen Tiefgarage. Durch den Kurzschluss kam es außerdem zu Stromausfällen in anderen Teilen des Gebäudekomplexes, unter anderem in einem Hotel und einer Gaststätte. Gemeinsam mit den Stadtwerken Bochum und dem Gebäudebetreiber suchten die Einsatzkräfte nach der Ursache und schalteten den betroffenen Bereich spannungsfrei. Bis ausgeschlossen werden konnte, dass eine weitere elektrische Gefahr für Personen bestand, blieb die Tiefgarage gesperrt. Nutzer*innen mussten sich in dieser Zeit gedulden. Die übrigen Teile des Gebäudes konnten - sofern die Stromversorgung vorhanden war - weiter genutzt werden. Nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr übernimmt der Betreiber die weiteren Schritte, um sicherzustellen, dass alle Bereiche wieder regulär mit Strom versorgt werden. Der Einsatz der 18 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Bochum war nach rund zweieinhalb Stunden beendet.

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