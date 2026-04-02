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Feuerwehr Bochum

FW-BO: Schlussmeldung: Telefonstörung bei der Feuerwehr Bochum wurde behoben

Bochum (ots)

Die Störungen in der Telefonanlagen der Feuerwehr Bochum konnten gegen 18 Uhr abschließend behoben werden. Seitdem sind auch alle Amtsleitungen und Nebenstellen der Feuerwehr Bochum wieder regulär erreichbar. Dank der Redundanz der Leitstellen der Feuerwehren Herne und Bochum war der Notruf 112 jederzeit erreichbar. Wir danken der Feuerwehr Herne für die technische und personelle Unterstützung bei dieser Störung.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: 0234 / 9254-978
Verfasser: Philip Derleth
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

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