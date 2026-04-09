PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Gefährliche Körperverletzung

Kehl (ots)

Ein handfester Streit im familiären Umfeld hat am Mittwochabend in einer Kleingartenanlege in der Rustfeldstraße zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst gesorgt. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei es gegen 20.20 Uhr zum Streit zwischen einem Mann und seinem Sohn gekommen. Hierbei soll der Erstgenannte versucht haben, die Gartenlaube anzuzünden und mit einem Messer Bedrohungen ausgesprochen haben, woraufhin er von seinem Sohn mit einer Holzlatte attackiert worden sein soll. Durch Schläge mit dem Brett trug der Mann Verletzungen davon, die später in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Aufgrund der Aggressivität, die von dem Verletzten ausging, wurde ihm zudem ein Wohnungsverweis für die Wohnanschrift der Familie erteilt. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 12:31

    POL-OG: Durmersheim - Sturz mit E-Scooter, Zeugen gesucht

    Durmersheim (ots) - Durch rücksichtslose Fahrweise eines bislang unbekannten BMW-Fahrers soll am Mittwochabend in der Hauptstraße ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer gestürzt sein und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei sucht nun den BMW-Fahrer sowie Zeugen. Der 14-Jährige soll gegen 18:30 Uhr mit seinem E-Scooter in der Hauptstraße im Kreuzungsbereich "Blumenstraße", in Fahrtrichtung Bietigheim, unterwegs ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 12:27

    POL-OG: Kuppenheim - Einbruch in Juweliergeschäft, Hinweise erbeten

    Kuppenheim (ots) - Gleich mehrere Anrufer teilten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 4:30 Uhr einen Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Friedrichstraße mit. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen drei bislang unbekannte Täter die Schaufensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum. Dort entwendeten sie diversen Schmuck aus den ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 11:47

    POL-OG: Lahr - Zigarettenautomat gesprengt, Zeugen gesucht

    Lahr (ots) - Ein Zigarettenautomat in der Wylerter Hauptstraße wurde in der Nacht zu Donnerstag durch bislang unbekannte Täter gesprengt. Ein Zeuge meldete gegen 00:30 Uhr einen lauten Knall. Kurze Zeit später hat er dann den zerstörten Zigarettenautomaten am Straßenrand entdeckt. Von den Tätern, die ein Trümmerfeld hinterließen, fehlt allerdings jede Spur. Der genaue Sach- und Diebstahlschaden lässt sich derzeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren