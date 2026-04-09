Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Gefährliche Körperverletzung

Kehl (ots)

Ein handfester Streit im familiären Umfeld hat am Mittwochabend in einer Kleingartenanlege in der Rustfeldstraße zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst gesorgt. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei es gegen 20.20 Uhr zum Streit zwischen einem Mann und seinem Sohn gekommen. Hierbei soll der Erstgenannte versucht haben, die Gartenlaube anzuzünden und mit einem Messer Bedrohungen ausgesprochen haben, woraufhin er von seinem Sohn mit einer Holzlatte attackiert worden sein soll. Durch Schläge mit dem Brett trug der Mann Verletzungen davon, die später in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Aufgrund der Aggressivität, die von dem Verletzten ausging, wurde ihm zudem ein Wohnungsverweis für die Wohnanschrift der Familie erteilt. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

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