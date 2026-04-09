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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - Gestürzt

Mahlberg (ots)

Ein 85 Jahre alter Mann ist am Samstagvormittag in der Straße "Hinter den Höfen" mit seinem Pedelec so schwer gestürzt, dass er seinen Verletzungen erlag. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Senior kurz vor 12 Uhr ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Hollandrad verloren haben und zu Fall gekommen sein. Durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes wurde er daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, wo er im Verlauf des Abends verstarb.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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