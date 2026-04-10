Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Fahrer eines dunklen Geländewagens mit Anhänger gesucht

Oppenau (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch sind nach einer Unfallflucht am Donnerstagnachmittag auf der Suche nach dem Fahrer eines dunklen Geländewagens mit Anhänger. Laut den Schilderungen eines 82 Jahre alten Jaguar-Lenkers sei er gegen 15:30 Uhr auf der Straße "Bärenbach" in Richtung Kalikutt unterwegs gewesen, als ihm in einer dortigen Linkskurve ein dunkler Geländewagen mit Anhänger auf seiner Fahrspur entgegengekommen sei, sodass er nach rechts ausweichen musste. Hierbei ist der 82-Jährige gegen eine Leitplanke geprallt, was an seinem Wagen zu einem Sachschaden von etwa 5.000 Euro führte. Der Lenker des Geländewagens sei weitergefahren, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinter dem Jaguar-Fahrer sei ein Baustellenfahrzeug gefahren, dessen Lenker das Unfallgeschehen beobachtet haben müsste. Dieser Fahrer, aber auch andere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07802 7026-0 bei den Ermittlern des Polizeipostens Oberkirch zu melden.

/wo

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