Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Berauscht aus dem Verkehr gezogen
Kannawurf (ots)
Am Freitagmorgen wurde durch die Polizei Sömmerda in Kannawurf ein 19 Jahre alter Mann kontrolliert, der mit seinem Pkw Citroen unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Cannabis führte. Daher musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Bußgeldverfahren gegen ihn eröffnet. (FR)
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