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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, K3766 - Zwei Flächenbrände, Zeugen gesucht

Gernsbach (ots)

Am Donnerstag kam es in Gernsbach zu zwei Flächenbränden. Gegen 15:40 Uhr wurde ein etwa 50 bis 100 Quadratmeter großer Flächenbrand am Fahrbahnrand auf Höhe der Bushaltestelle Neuhaus in Gernsbach, Staufenberg gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwehr Gernsbach konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Ein weiterer Brand wurde gegen 20 Uhr neben der K3766 auf Höhe des Parkplatzes Sattley gemeldet. Dort brannte ein etwa zehn Quadratmeter großes Waldstück. Auch hier konnten die Flammen schnell von der Feuerwehr gelöscht werden. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Bränden besteht und ob eine mutwillige Entzündung zu Grunde liegt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau bitten mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 zu melden.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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