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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Lichtental - Nach Einbruch Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Am Mittwoch kam es in der Zeit zwischen 5 Uhr und 5:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Hauptstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Diebe durch das Einschlagen eines Fenstern gewaltsam Zutritt. Im Inneren entnahmen die Täter mehrere Schmuckstücke aus der Auslage im Wert eines vierstelligen Betrages. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 zu melden.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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