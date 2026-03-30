Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus im Gropperweg

Brilon (ots)

Im Zeitraum vom 28.03.2026 um 13:00 Uhr bis zum 29.03.2026 um 07:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Gropperweg in Brilon ein. Der oder die Täter brachen gewaltsam ein Fenster auf, um sich Zutritt in das Gebäude zu verschaffen. Das Haus wurde komplett durchwühlt. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Brilon unter 02961-90200 zu melden.

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