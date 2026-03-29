Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in Einfamilienwohnhaus
Arnsberg (ots)
Arnsberg
Am 27.03.2026, im Zeitraum von 19:00-23:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang in ein Einfamilienwohnhaus in der Eichholzstraße. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine wertvolle Armbanduhr entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizeiwache Arnsberg zu übermitteln.
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