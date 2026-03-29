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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Einfamilienwohnhaus

Arnsberg (ots)

Arnsberg

Am 27.03.2026, im Zeitraum von 19:00-23:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang in ein Einfamilienwohnhaus in der Eichholzstraße. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine wertvolle Armbanduhr entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizeiwache Arnsberg zu übermitteln.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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