Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Nach Unfall mit Linienbus: Unfallbeteiligter gesucht.

Arnsberg (ots)

Gestern gegen 12:50 Uhr kam es auf der Grimmestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Linienbus fuhr von der Haltestelle auf die Grimmestraße. Ein unbekannter Junge wurde bei diesem Manöver vom Heck des Busses erfasst und stürzte zu Boden. Der Junge entfernte sich humpelnd von der Unfallstelle, ohne dass seine Personalien feststanden. Der Junge wird wie folgt beschrieben: Ca. 16 Jahre alt, 170 - 180 cm groß, kräftige Statur, dunkelblonde Haare, graue Kleidung. Der verletzte Junge oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Arnsberg unter der Rufnummer 0291-90200 zu melden.

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