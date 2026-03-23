Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Zusammenstoß von Auto und Motorrad beim Ausscheren.

Lippe (ots)

Auf der Hauptstraße ereignete sich am Sonntagmittag (22.03.2026) gegen 13.40 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 39-jähriger VW-Fahrer aus Dörentup fuhr in Richtung Hillentrup und wartete verkehrsbedingt hinter einem am Fahrbahnrand geparkten Auto. Als er ausscherte, um an diesem vorbeizufahren, kollidierte er mit einem 71-jährigen Motorradfahrer, der sich seitlich neben ihm befand. Der Mann aus Blomberg stürzte von seinem Motorrad und erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Die Unfallstelle blieb bis etwa 15 Uhr gesperrt.

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