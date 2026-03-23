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Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Zwei Hofläden angegangen.

Lippe (ots)

In der Herforder Straße wurde zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (20./21.03.2026) über ein Fenster in einen Hofladen eingebrochen. Die Unbekannten durchwühlten auf der Suche nach Diebesgut Schränke und entwendeten eine Geldbörse sowie mehrere Mettwürstchen. Im gleichen Zeitraum gingen Unbekannte ebenfalls einen Hofladen in der Hamelner Straße an. Hier versuchten sie über eine Tür sowie Fenster einzubrechen, was jedoch nicht gelang. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Vorfällen geben können, informieren bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 das Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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