POL-LIP: Lemgo. In Lokal eingebrochen.
Lippe (ots)
Am frühen Samstagmorgen (21.03.2026) gegen 3.45 Uhr wurde in ein Lokal in der Mittelstraße eingebrochen. Der unbekannte Täter hebelte ein Fenster auf, um sich gewaltsam Zutritt zur Gaststätte zu verschaffen, die er nach möglicher Beute durchsuchte. Was genau entwendet wurde, ist noch unklar. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.
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