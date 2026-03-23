POL-LIP: Lage. Einbruch in Friseursalon.

Lippe (ots) - In der Straße Am Alten Fluß wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (20. - 23.03.2026) in den Bau-Container einer Firma eingebrochen. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Tür, um in den Container zu gelangen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter der Rufnummer (05231) 6090 um Zeugenhinweise zum Einbruch. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

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