POL-LIP: Lage. Einbruch in Friseursalon.
Lippe (ots)
Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (20./21.03.2026) wurde auf bislang unbekannte Weise in einen Friseursalon in der Fröbelstraße eingebrochen. Die Einbrecher stahlen eine Geldbörse sowie Bargeld. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, melden ihre Hinweise bitte unter (05231) 6090 dem Kriminalkommissariat 2.
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