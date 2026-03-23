POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Firmen-Container.

Lippe (ots) - Bislang Unbekannte sind am Freitagnachmittag (20.03.2026) zwischen 16 und 17.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Heidenschen Straße eingebrochen. Sie hebelten an einer Kellertür, um sich gewaltsam Zugang zum Haus zu verschaffen. Nach aktuellem Stand wurde jedoch nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2. ...

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