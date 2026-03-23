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Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Firmen-Container.

Lippe (ots)

In der Straße Am Alten Fluß wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (20. - 23.03.2026) in den Bau-Container einer Firma eingebrochen. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Tür, um in den Container zu gelangen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter der Rufnummer (05231) 6090 um Zeugenhinweise zum Einbruch.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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