Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Imbissgeschäft - Täter gefasst

Lippe (ots)

(LH) Am frühen Samstagmorgen (21.03.2026) meldete ein Zeuge gegen 04:20 Uhr, dass eine Person sich unberechtigt Zutritt in einen Imbisswagen an der Sprottauer Straße verschafft habe und im Begriff sei die Kasse zu leeren. Als die Polizeibeamten an der Einsatzörtlichkeit eintrafen flüchtete der 45-jährige Tatverdächtige aus Detmold fußläufig. Die Flucht konnte jedoch nach wenigen Augenblicken durch die nacheilenden Polizeibeamten unterbunden werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten Diebesgut und Einbruchswerkzeug bei dem Täter aufgefunden werden. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

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