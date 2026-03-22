PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Imbissgeschäft - Täter gefasst

Lippe (ots)

(LH) Am frühen Samstagmorgen (21.03.2026) meldete ein Zeuge gegen 04:20 Uhr, dass eine Person sich unberechtigt Zutritt in einen Imbisswagen an der Sprottauer Straße verschafft habe und im Begriff sei die Kasse zu leeren. Als die Polizeibeamten an der Einsatzörtlichkeit eintrafen flüchtete der 45-jährige Tatverdächtige aus Detmold fußläufig. Die Flucht konnte jedoch nach wenigen Augenblicken durch die nacheilenden Polizeibeamten unterbunden werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten Diebesgut und Einbruchswerkzeug bei dem Täter aufgefunden werden. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 11:23

    POL-LIP: Kreis Lippe/Lage. Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Ladendiebstahl.

    Lippe (ots) - Im April 2025 entwendete ein bislang unbekannter Mann Getränke aus einem Supermarkt in der Friedrich-Ebert-Straße. Der Ladendieb verließ das Geschäft ohne diese zu bezahlen. Als eine Zeugin den Ladendieb aufhalten wollte, schlug er sie und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Auf richterlichen Beschluss fahndet die Kripo nun mit einer ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 10:55

    POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Junge Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt.

    Lippe (ots) - Auf der Rintelner Straße (B 238) ereignete sich am Donnerstagabend (19.03.2026) gegen 19.30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin nach einem Zusammenstoß mit einem Auto schwere Verletzungen erlitt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Fiat Punto in Richtung Bruchweg, als unvermittelt eine junge Fußgängerin die ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 10:53

    POL-LIP: Lemgo. Sachbeschädigung am Aussichtsturm.

    Lippe (ots) - Zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen (18./19.03.2026) wurde die Tür des Aussichtsturms in der Straße Aussichtsturm von bislang Unbekannten aufgebrochen. Das Kriminalkommissariat 5 sucht Zeugen, die telefonisch unter (05231) 6090 Hinweise zur Sachbeschädigung geben können. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren