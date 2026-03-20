Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Lage. Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Ladendiebstahl.

Lippe (ots)

Im April 2025 entwendete ein bislang unbekannter Mann Getränke aus einem Supermarkt in der Friedrich-Ebert-Straße. Der Ladendieb verließ das Geschäft ohne diese zu bezahlen. Als eine Zeugin den Ladendieb aufhalten wollte, schlug er sie und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Auf richterlichen Beschluss fahndet die Kripo nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem unbekannten Tatverdächtigen und bittet Medien sowie Bevölkerung um Hilfe. Wer erkennt den Mann? Eine Beschreibung sowie Fotos von ihm finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/198428

Wer Angaben zum Gesuchten machen kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 5.

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