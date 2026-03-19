POL-LIP: Lage-Hardissen. Hochwertige Rennräder aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht.

Lippe (ots) - In der Bruchstraße kam es am Mittwochmittag (18.03.2026) zu einem Ladendiebstahl in einem Juwelier-Geschäft. Gegen 14 Uhr betrat ein Mann den Laden, der sich für zwei Armbanduhren interessierte. Als er diese anprobierte, betrat ein zweiter Mann das Geschäft und erkundigte sich noch hochwertigen Uhren. Diese Ablenkung nutzte der erste "Kunde" und flüchtete mit dem Schmuck aus dem Juwelier-Geschäft. Kurz ...

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