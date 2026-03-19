POL-LIP: Lage-Hardissen. Hochwertige Rennräder aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht.
Lippe (ots)
Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag (16./17.03.2026) kam es in der Wielandstraße in Hardissen zu einem Fahrrad-Diebstahl aus der Garage eines Einfamilienhauses. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Diebe in die Garage, indem sie eine Tür gewaltsam öffneten. Entwendet wurden insgesamt fünf hochwertige Rennräder der Marken "Canyon" und "Specialized". Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen: Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum melden Sie bitte telefonisch unter (05231) 6090.
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