POL-LIP: Lemgo. Sachbeschädigung am Aussichtsturm.
Lippe (ots)
Zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen (18./19.03.2026) wurde die Tür des Aussichtsturms in der Straße Aussichtsturm von bislang Unbekannten aufgebrochen. Das Kriminalkommissariat 5 sucht Zeugen, die telefonisch unter (05231) 6090 Hinweise zur Sachbeschädigung geben können.
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