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Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Einbrecher flüchten mit Diebesgut.

Lippe (ots)

In der Herforder Straße entwendeten Einbrecher am Mittwochabend (18.03.2026) zwischen 19.30 und 21.30 Uhr Bargeld, Schmuck und Dokumente aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Über eine Balkontür verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, die sie nach Diebesgut durchsuchten. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich entdeckt haben, melden ihre Hinweise bitte telefonisch unter (05231) 6090 dem Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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