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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Ladendiebe stehlen Armbanduhren.

Lippe (ots)

In der Bruchstraße kam es am Mittwochmittag (18.03.2026) zu einem Ladendiebstahl in einem Juwelier-Geschäft. Gegen 14 Uhr betrat ein Mann den Laden, der sich für zwei Armbanduhren interessierte. Als er diese anprobierte, betrat ein zweiter Mann das Geschäft und erkundigte sich noch hochwertigen Uhren. Diese Ablenkung nutzte der erste "Kunde" und flüchtete mit dem Schmuck aus dem Juwelier-Geschäft. Kurz darauf verließ auch der zweite Mann den Laden, so dass davon auszugehen ist, dass sie gemeinsame Sache machten. Der Ladendieb war männlich, ca. 25-30 Jahre alt und trug ein beiges Oberteil, eine Cappy und einen hellen Rucksack. Zeugen, die Hinweise zum Ladendiebstahl und den beiden Männern geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 5.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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