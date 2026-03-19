Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Radfahrer gestürzt - Autofahrer vom Unfallort geflüchtet.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (16.03.2026) gegen 16.15 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich Werler Straße/Siemensstraße, zu der die Polizei Zeugen sucht. Ein 24-Jähriger aus Bad Salzuflen fuhr mit seinem Fahrrad auf der Werler Straße und beabsichtigte die abknickende Vorfahrtsstraße über Bahnschienen zu überqueren. Zeitgleich war ein unbekannter Autofahrer auf der Siemensstraße in Richtung Werler Straße unterwegs und übersah augenscheinlich den vorfahrtberechtigten Radfahrer im Kreuzungsbereich. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, bremste der 24-Jährige stark ab und stürzte daraufhin auf der regennassen Straße zu Boden. Der Autofahrer hielt zunächst kurz an, entfernte sich dann jedoch unerlaubt vom Unfallort in Richtung "Am Zubringer". Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Kombi gehandelt haben, der Fahrer sei männlich gewesen. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die Hinweise zum gesuchten Fahrer und Auto geben können, sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden.

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