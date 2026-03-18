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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Junger Ladendieb im Rahmen der Fahndung gestellt.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag (17.03.2026) gegen 14.30 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin in der Müller-Drogerie in der Langen Straße, wie ein junger Mann das Geschäft verließ, ohne seine Ware zu bezahlen. Sie sprach ihn darauf an, hielt ihn am Arm fest und bat ihn wieder ins Geschäft zu kommen. Der Ladendieb riss sich los und flüchtete in Richtung Rosental. Dadurch kam die 45-jährige Mitarbeiterin zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Ein Teil seines Diebsgutes - Parfüm und Spielkarten - blieben zurück, da er sie verlor.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte den Ladendieb in der Straße Wiesengrund antreffen. Er führte zusätzlich zum Diebesgut auch einen Schlagring bei sich, der sichergestellt wurde. Die Einsatzkräfte brachten den 18-Jährigen aus Lage zur Polizeiwache. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Detmold wieder entlassen. Das bei sich geführte Diebesgut erhielt die Drogerie zurück.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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