POL-LIP: Lage-Heiden. Einbrecher stehlen Schlüssel.
Lippe (ots)
Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (16./17.03.2026) wurde in ein Zweifamilienhaus in der Niewalder Straße eingebrochen. Bislang Unbekannte hebelten ein Fenster auf und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer der Wohnungen im Haus. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie diverse Schlüssel. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.
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