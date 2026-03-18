Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen-Kohlstädt. Brand in Mehrfamilienhaus durch technische Ursache.

Lippe (ots)

In der Straße Am Fichtenhain brannte es am Dienstagmittag (17.03.2026) gegen 13.50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus. Der Brand schlug augenscheinlich von einem "Wäscheraum" des Hauses in einen weiteren Raum über, in dem sich eine Sauna befand. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Ein 73-jähriger Bewohner versuchte zunächst selbst den Brand zu löschen und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass der Brand durch einen technischen Defekt im "Wäscheraum" entstanden ist, in dem sich Waschmaschinen und Trockner befanden. Die Schadenssumme wird auf einen niedrigen 6-stelligen Bereich geschätzt.

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