Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfallflucht: 16-Jährige leicht verletzt

Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Auf der Stadtwaldstraße im Stadtteil Rheindahlen ist es am Donnerstag, 12. März, gegen 12.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen, bei dem eine 16-jährige Pedelecfahrerin leicht verletzt wurde.

Nach Aussage der 16-Jährigen habe sie die Straße Am Baumlehrpfad befahren und sei nach rechts auf die Stadtwaldstraße in Richtung Rheindahlen abgebogen. Anschließend habe sie plötzlich ein Auto hinter sich bemerkt. Als der Fahrer oder die Fahrerin sie links überholen wollte, soll der Wagen das Fahrrad touchiert haben, woraufhin die 16-Jährige zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde. Der oder die Autofahrende setzte seine Fahrt fort.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können oder auch den Autofahrenden selbst, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

