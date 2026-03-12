Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Giesenkirchen - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 5. März, hat sich gegen 14.45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Andreasstraße in Giesenkirchen ereignet, bei dem eine 17-Jährige leicht verletzt wurde.

Die 17-Jährige E-Scooter-Fahrerin wollte vom Gehweg über die Andreasstraße fahren. Beim Anfahren bog nach Aussage der Frau plötzlich ein schwarzes Auto in die Straße ein. Die 17-Jährige musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte dabei über den Lenker ihres E-Scooters. Der Autofahrer soll seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt haben.

Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Fahrer des schwarzen Autos geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161- 290 zu melden. (at)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell