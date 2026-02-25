POL-MK: Unfallflucht an der Hönnenwerth

Halver (ots) - Eine 88-jährige Frau wurde am Dienstag beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Wie sie später der Polizei berichtete, bemerkte sie gegen 12.45 Uhr an der Kasse, dass ihre Handtasche offenstand und die Geldbörse fehlte. Sie ließ sofort ihre Karte sperren und machte sich am Nachmittag auf den Weg zur Polizeiwache, um Anzeige zu erstatten. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern nach ihren meist ...

