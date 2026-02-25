PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuch ins ehemalige Krankenhaus

Altena (ots)

Unbekannte haben am Montag versucht, in das ehemalige Krankenhaus an der Bornstraße einzubrechen. Auf Videoaufnahmen sind kurz nach 18 Uhr drei männliche Personen zu sehen, die durch Fenster in das Innere des Gebäudes schauen. Die Polizei dokumentierte Schäden. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

