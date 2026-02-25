Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruchversuch ins ehemalige Krankenhaus
Altena (ots)
Unbekannte haben am Montag versucht, in das ehemalige Krankenhaus an der Bornstraße einzubrechen. Auf Videoaufnahmen sind kurz nach 18 Uhr drei männliche Personen zu sehen, die durch Fenster in das Innere des Gebäudes schauen. Die Polizei dokumentierte Schäden. (cris)
